Прилучный Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения21.07.1778 ст.
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1778 ст.
Отец: Прилучный Иван Игнатьевич
Мать: не указана
Крещение
22.07.1778 ст.
Бракосочетание
До 1808
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Прилучная Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Прилучная Дарья Никифоровна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1815
Сын: Прилучный Федот Семёнович
Мать ребёнка: Прилучная Дарья Никифоровна
Смерть
До 1838