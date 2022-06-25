Прилучный Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучный Семён Иванович

Прилучный Семён Иванович

Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.07.1778 ст.

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1778 ст.

Отец: Прилучный Иван Игнатьевич

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
22.07.1778 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1808

Жена: Прилучная Дарья Никифоровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Прилучный Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Прилучная Дарья Никифоровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Прилучный Илья Семёнович

Мать ребёнка: Прилучная Дарья Никифоровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Прилучный Федот Семёнович

Мать ребёнка: Прилучная Дарья Никифоровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.