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Прилучный Иван Игнатьевич

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Прилучный Игнатий Артемьевич

Мать: Прилучная Евдокия Петровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Прилучный Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Прилучный Федот Иванович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.09.1775 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.07.1778 ст.

Сын: Прилучный Семён Иванович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Прилучный Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1800
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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