Прилучный Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
1769
Сын: Прилучный Максим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1775 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1778 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Прилучный Никита Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1800