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Прилучный Игнатий Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Прилучный Артемий Ерофеевич

Мать: не указана

Место жительства
1719
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1739

Жена: Прилучная Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Прилучный Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Петровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Прилучный Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Петровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1746
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1763
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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