Прилучный Игнатий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Прилучный Артемий Ерофеевич
Мать: не указана
Место жительства
1719
Бракосочетание
До 1739
Рождение ребёнка
1739
Сын: Прилучный Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Прилучный Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Петровна
Место жительства
1746
Смерть
До 1763