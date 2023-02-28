Прилучный Артемий Ерофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669
Отец: Прилучный Ерофей Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Прилучный Игнатий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Прилучный Дмитрий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Прилучный Иван Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1717
Место жительства
1719
Смерть
Неизвестно