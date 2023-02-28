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Прилучный Артемий Ерофеевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Прилучный Ерофей Евсеевич

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Прилучный Игнатий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Прилучный Дмитрий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Прилучный Иван Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1717
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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