Прилучный Ерофей Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучный Ерофей Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650

Отец: Прилучный Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Прилучный Калина Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Прилучный Артемий Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Прилучный Ермола Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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