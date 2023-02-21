Прилучный Ерофей Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650
Отец: Прилучный Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Прилучный Калина Ерофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1669
Сын: Прилучный Артемий Ерофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Прилучный Ермола Ерофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно