Прилучная Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1739
Рождение ребёнка
1739
Сын: Прилучный Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Прилучный Игнатий Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Прилучный Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Прилучный Игнатий Артемьевич
Место жительства
1763
Смерть
После 1763