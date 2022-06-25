Прилучная Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1739

Муж: Прилучный Игнатий Артемьевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Прилучный Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Прилучный Игнатий Артемьевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Прилучный Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Прилучный Игнатий Артемьевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1763

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