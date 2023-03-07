Цыплёнков Фёдор Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.06.1839 ст.
Дата смерти30.07.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1839 ст.
ц. Сергия Радонежского https://www.geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Ulianovsk/_Россия,%20Симбирские%20метрические%20книги/Симбирск/Алатырь/Алатырь%20(уезд)/1839%20Vol.%2018%20Births,%20marriages,... Показать все
Бракосочетание
24.01.1860 ст.
ц. Сергия Радонежского
Рождение ребёнка
1864
Сын: Цыпленков Николай Федорович
Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.01.1866 ст.
Дочь: Цыпленкова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.08.1869 ст.
Сын: Цыплёнков Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна
Приход ц. Богородицерождественская (г. Алатырь)
Рождение ребёнка
05.11.1871
Дочь: Цыпленкова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.
Сын: Цыплёнков Кузьма Фёдорович
Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.02.1880
Дочь: Цыпленкова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.10.1888 ст.
Дочь: Цыпленкова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Цыпленкова Анна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыпленкова Анна Ильина
Смерть
30.07.1898 ст.