Цыплёнков Фёдор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплёнков Фёдор Ефимович

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Место рождения

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.06.1839 ст.

Дата смерти

30.07.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1839 ст.

Отец: Цыплёнков Ефим Петрович

Мать: Цыплёнкова Варвара Васильевна

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Сергия Радонежского https://www.geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Ulianovsk/_Россия,%20Симбирские%20метрические%20книги/Симбирск/Алатырь/Алатырь%20(уезд)/1839%20Vol.%2018%20Births,%20marriages,... Показать все
Бракосочетание
24.01.1860 ст.

Жена: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Сергия Радонежского
Рождение ребёнка
1864

Сын: Цыпленков Николай Федорович

Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.01.1866 ст.

Дочь: Цыпленкова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.08.1869 ст.

Сын: Цыплёнков Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Приход ц. Богородицерождественская (г. Алатырь)
Рождение ребёнка
05.11.1871

Дочь: Цыпленкова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.

Сын: Цыплёнков Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.02.1880

Дочь: Цыпленкова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.10.1888 ст.

Дочь: Цыпленкова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Цыпленкова Анна Ильина

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпленкова Анна Ильина

Смерть
30.07.1898 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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