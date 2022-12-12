Цыпленкова Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1888 ст.
Дочь: Цыпленкова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно