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Цыплёнков Андрей Фёдорович

Место рождения

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

14.08.1869 ст.

Дата смерти

После 1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1869 ст.

Отец: Цыплёнков Фёдор Ефимович

Мать: Цыплёнкова Прасковья Фёдоровна

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Приход ц. Богородицерождественская (г. Алатырь)
Бракосочетание
25.10.1887 ст.

Жена: Цыплёнкова Анна Ильина

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Богородицерождественская (Алатырь)
Рождение ребёнка
26.10.1888

Дочь: Митрофанова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Цыплёнкова Анна Ильина

Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.

Дочь: Кизяева Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Цыплёнкова Анна Ильина

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Родилась по новому стилю 14.03.1890 в г. Алатырь, ц. Богородицерождественская.
Рождение ребёнка
21.09.1898

Дочь: Цыпленкова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Цыплёнкова Анна Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыплёнкова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Цыплёнкова Анна Ильина

Смерть
После 1890 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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