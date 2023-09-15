Цыплёнков Андрей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения14.08.1869 ст.
Дата смертиПосле 1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1869 ст.
Приход ц. Богородицерождественская (г. Алатырь)
Бракосочетание
25.10.1887 ст.
Жена: Цыплёнкова Анна Ильина
ц. Богородицерождественская (Алатырь)
Рождение ребёнка
26.10.1888
Дочь: Митрофанова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Цыплёнкова Анна Ильина
Рождение ребёнка
16.02.1890 ст.
Дочь: Кизяева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Цыплёнкова Анна Ильина
Родилась по новому стилю 14.03.1890 в г. Алатырь, ц. Богородицерождественская.
Рождение ребёнка
21.09.1898
Дочь: Цыпленкова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Цыплёнкова Анна Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыплёнкова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Цыплёнкова Анна Ильина
Смерть
После 1890 ст.