Цыплёнкова Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыплёнкова Варвара Васильевна

Цыплёнкова Варвара Васильевна

avatar

Место рождения

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

С 1812 по 1814 ст.

Дата смерти

16.06.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1812 по 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Цыпленков Леонтий Ефимович

Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Цыплёнкова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Цыплёнков Родион Ефимович

Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович

Рождение ребёнка
01.06.1839 ст.

Сын: Цыплёнков Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Сергия Радонежского https://www.geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Ulianovsk/_Россия,%20Симбирские%20метрические%20книги/Симбирск/Алатырь/Алатырь%20(уезд)/1839%20Vol.%2018%20Births,%20marriages,... Показать все
Бракосочетание
До 1840 ст.

Муж: Цыплёнков Ефим Петрович

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Сергия Радонежского
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Сергева Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Тихонова Федосья Ефимовна

Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Цыпленков Иоанн Ефимович

Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович

Смерть
16.06.1862 ст.
Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Сергия Радонежского. Похоронена на кладбище с. Сурский Майдан.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close