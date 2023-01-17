Цыплёнкова Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рожденияС 1812 по 1814 ст.
Дата смерти16.06.1862 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1812 по 1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Цыпленков Леонтий Ефимович
Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Цыплёнкова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Сын: Цыплёнков Родион Ефимович
Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1839 ст.
Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович
ц. Сергия Радонежского https://www.geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Ulianovsk/_Россия,%20Симбирские%20метрические%20книги/Симбирск/Алатырь/Алатырь%20(уезд)/1839%20Vol.%2018%20Births,%20marriages,... Показать все
Бракосочетание
До 1840 ст.
ц. Сергия Радонежского
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Сергева Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Тихонова Федосья Ефимовна
Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Цыплёнков Ефим Петрович
Смерть
16.06.1862 ст.
ц. Сергия Радонежского. Похоронена на кладбище с. Сурский Майдан.