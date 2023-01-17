Цыплёнкова Прасковья (Параскева) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиДо 1887 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: Фёдор Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1860 ст.
ц. Сергия Радонежского
Рождение ребёнка
1864
Сын: Цыпленков Николай Федорович
Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
07.01.1866 ст.
Дочь: Цыпленкова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
14.08.1869 ст.
Сын: Цыплёнков Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович
Приход ц. Богородицерождественская (г. Алатырь)
Рождение ребёнка
05.11.1871
Дочь: Цыпленкова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.
Сын: Цыплёнков Кузьма Фёдорович
Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
23.02.1880
Дочь: Цыпленкова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович
Смерть
До 1887 ст.