Цыплёнкова Прасковья (Параскева) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплёнкова Прасковья (Параскева) Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

До 1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Фёдор Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1860 ст.

Муж: Цыплёнков Фёдор Ефимович

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Сергия Радонежского
Рождение ребёнка
1864

Сын: Цыпленков Николай Федорович

Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
07.01.1866 ст.

Дочь: Цыпленкова Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.08.1869 ст.

Сын: Цыплёнков Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Приход ц. Богородицерождественская (г. Алатырь)
Рождение ребёнка
05.11.1871

Дочь: Цыпленкова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.

Сын: Цыплёнков Кузьма Фёдорович

Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.02.1880

Дочь: Цыпленкова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Цыплёнков Фёдор Ефимович

Смерть
До 1887 ст.
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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