Цыплёнков Ефим Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.
Отец: Цыплёнков Пётр Никитович
Мать: Цыплёнкова Афимия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Цыпленков Леонтий Ефимович
Мать ребёнка: Цыплёнкова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Цыплёнкова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Цыплёнкова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Сын: Цыплёнков Родион Ефимович
Мать ребёнка: Цыплёнкова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1839 ст.
Мать ребёнка: Цыплёнкова Варвара Васильевна
ц. Сергия Радонежского https://www.geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Ulianovsk/_Россия,%20Симбирские%20метрические%20книги/Симбирск/Алатырь/Алатырь%20(уезд)/1839%20Vol.%2018%20Births,%20marriages,... Показать все
Бракосочетание
До 1840 ст.
ц. Сергия Радонежского
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Сергева Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Цыплёнкова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Тихонова Федосья Ефимовна
Мать ребёнка: Цыплёнкова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Цыплёнкова Варвара Васильевна
Смерть
После 1858 ст.