Цыпленков Леонтий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпленков Леонтий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Цыплёнков Ефим Петрович

Мать: Цыплёнкова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Цыпленкова Марья Леонтьевна

Мать ребёнка: Цыпленкова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Цыпленкова Параскева Леонтьевна

Мать ребёнка: Цыпленкова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Цыпленкова Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Цыпленкова Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпленкова Александра Федоровна

Смерть
После 1858 ст.
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