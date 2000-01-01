Цыпленков Леонтий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Цыпленкова Марья Леонтьевна
Мать ребёнка: Цыпленкова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Цыпленкова Параскева Леонтьевна
Мать ребёнка: Цыпленкова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Цыпленкова Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Цыпленкова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858 ст.