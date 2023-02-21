Цыпленкова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Цыпленкова Марья Леонтьевна
Отец ребёнка: Цыпленков Леонтий Ефимович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Цыпленкова Параскева Леонтьевна
Отец ребёнка: Цыпленков Леонтий Ефимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Цыпленкова Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Цыпленков Леонтий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858 ст.