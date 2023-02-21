Цыпленкова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпленкова Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Цыпленкова Марья Леонтьевна

Отец ребёнка: Цыпленков Леонтий Ефимович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Цыпленкова Параскева Леонтьевна

Отец ребёнка: Цыпленков Леонтий Ефимович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Цыпленкова Татьяна Леонтьевна

Отец ребёнка: Цыпленков Леонтий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыпленков Леонтий Ефимович

Смерть
После 1858 ст.
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