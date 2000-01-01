Чередов Пётр Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Чередов Семён Семёнов
Мать: Чередова Ксения Ильина
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Чередов Фёдор Петров
Мать ребёнка: Чередова Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Чередов Иван Петров
Мать ребёнка: Чередова Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Чередова Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Чередова Надежда Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Чередова Надежда Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847