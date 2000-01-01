Чередов Пётр Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Пётр Семёнов

Чередов Пётр Семёнов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Чередов Семён Семёнов

Мать: Чередова Ксения Ильина

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чередов Фёдор Петров

Мать ребёнка: Чередова Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чередов Иван Петров

Мать ребёнка: Чередова Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чередов Николай Петров

Мать ребёнка: Чередова Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Чередов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Чередова Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Чередова Надежда Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Надежда Осиповна

Смерть
1847
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close