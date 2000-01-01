Чередов Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Чередов Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Сусанна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно