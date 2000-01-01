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Чередов Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Чередов Пётр Семёнов

Мать: Чередова Надежда Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Сусанна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Чередов Елизар Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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