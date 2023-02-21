Чередова Надежда Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Чередов Фёдор Петров
Отец ребёнка: Чередов Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Чередов Иван Петров
Отец ребёнка: Чередов Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Чередов Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Чередов Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Чередов Пётр Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Пётр Семёнов
Смерть
Неизвестно