Чередова Надежда Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Надежда Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чередов Фёдор Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чередов Иван Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Чередов Николай Петров

Отец ребёнка: Чередов Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Чередов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Чередов Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Чередов Пётр Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Пётр Семёнов

Смерть
Неизвестно
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