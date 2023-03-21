Богомаз Николай
Место рожденияДата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1901 году было 45 лет
Дата рождения1857
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Богомазов Андрей
Мать: не указана
Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1901 году было 45 лет
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Богомаз Надежда
Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 17 лет
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Инна
Мать ребёнка: Богомаз Надежда
Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 16 лет
Рождение ребёнка
20.04.1896
Сын: Богомаз Михаил
Мать ребёнка: Богомаз Надежда
Предположительно. Сведения о Михаиле Николаевиче Богомазове взяты с сайта "Память Народа". Возможно, что это только полный тезка
Место жительства
1901
Первое упоминание в исповедальных ведомостях Спасской церкви города Уфы
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Богомаз Надежда
Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 6 лет
Работа или профессия
1902
Владелец гарантированной залогом комиссионной конторой под фирмою "Польза". Посредничество при покупке и продаже земли, домов и др.недвижимого имущества. Рекомендация лицна частные должности и службу ... Показать все
Место жительства
1902
город Уфа, Большая Казанская
Квартирант в доме наследников Полетаева
Рождение ребёнка
05.11.1903
Сын: Богомазов Алексей
Мать ребёнка: Богомаз Надежда
Рождение ребёнка
29.05.1905
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Богомаз Надежда
Место жительства
1905
город Уфа, Большая Казанская
Квартирант в доме Деевых (предположительно, соврем. Октябрьской Революции, корпус БГПУ)
Рождение ребёнка
11.06.1906
Сын: Богомаз Даниил
Мать ребёнка: Богомаз Надежда
Рождение ребёнка
04.01.1909
Сын: Богомаз Владимир
Мать ребёнка: Богомаз Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Богомаз Надежда
Возраст и место рождения не известны. Информация взята из метрической книги. Была крёстной матерью
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богомаз Надежда
Смерть
1921