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Богомаз Николай

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Место рождения

Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1901 году было 45 лет

Дата рождения

1857

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Богомазов Андрей

Мать: не указана

Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1901 году было 45 лет
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Богомаз Надежда

Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 17 лет
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Инна

Мать ребёнка: Богомаз Надежда

Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 16 лет
Рождение ребёнка
20.04.1896

Сын: Богомаз Михаил

Мать ребёнка: Богомаз Надежда

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Предположительно. Сведения о Михаиле Николаевиче Богомазове взяты с сайта "Память Народа". Возможно, что это только полный тезка
Место жительства
1901
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Первое упоминание в исповедальных ведомостях Спасской церкви города Уфы
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Богомаз Надежда

Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 6 лет
Работа или профессия
1902
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Владелец гарантированной залогом комиссионной конторой под фирмою "Польза". Посредничество при покупке и продаже земли, домов и др.недвижимого имущества. Рекомендация лицна частные должности и службу ... Показать все
Место жительства
1902
город Уфа, Большая Казанская
Квартирант в доме наследников Полетаева
Рождение ребёнка
05.11.1903

Сын: Богомазов Алексей

Мать ребёнка: Богомаз Надежда

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1905

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Богомаз Надежда

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
1905
город Уфа, Большая Казанская
Квартирант в доме Деевых (предположительно, соврем. Октябрьской Революции, корпус БГПУ)
Рождение ребёнка
11.06.1906

Сын: Богомаз Даниил

Мать ребёнка: Богомаз Надежда

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1909

Сын: Богомаз Владимир

Мать ребёнка: Богомаз Надежда

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Богомаз Надежда

Возраст и место рождения не известны. Информация взята из метрической книги. Была крёстной матерью
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомаз Надежда

Смерть
1921
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