Участники Место

Рождение 1857 Отец: Богомазов Андрей Мать: не указана Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1901 году было 45 лет

Рождение ребёнка 1889 Дочь: Наталья Мать ребёнка: Богомаз Надежда Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 17 лет

Рождение ребёнка 1890 Дочь: Инна Мать ребёнка: Богомаз Надежда Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 16 лет

Рождение ребёнка 20.04.1896 Сын: Богомаз Михаил Мать ребёнка: Богомаз Надежда Уфа , город Уфа, Республика Башкортостан

Место жительства 1901 Уфа , город Уфа, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка 1902 Дочь: Ольга Мать ребёнка: Богомаз Надежда Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 6 лет

Работа или профессия 1902 Уфа , город Уфа, Республика Башкортостан

Место жительства 1902 город Уфа, Большая Казанская

Рождение ребёнка 05.11.1903 Сын: Богомазов Алексей Мать ребёнка: Богомаз Надежда Уфа , город Уфа, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка 29.05.1905 Дочь: Варвара Мать ребёнка: Богомаз Надежда Уфа , город Уфа, Республика Башкортостан

Место жительства 1905 город Уфа, Большая Казанская

Рождение ребёнка 11.06.1906 Сын: Богомаз Даниил Мать ребёнка: Богомаз Надежда Уфа , город Уфа, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка 04.01.1909 Сын: Богомаз Владимир Мать ребёнка: Богомаз Надежда Уфа , город Уфа, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка Неизвестно Дочь: Ксения Мать ребёнка: Богомаз Надежда Возраст и место рождения не известны. Информация взята из метрической книги. Была крёстной матерью

Бракосочетание Неизвестно Жена: Богомаз Надежда