(Богомаз) Инна
Место рожденияДата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 16 лет
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Богомаз Николай
Мать: Богомаз Надежда
Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 16 лет
Образование
1912
город Уфа, Фельшерско-акушерская школа
Смерть
Неизвестно