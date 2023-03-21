Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 16 лет

Место рождения Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 16 лет

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