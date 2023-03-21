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(Богомаз) Инна

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Место рождения

Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 16 лет

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Богомаз Николай

Мать: Богомаз Надежда

Дата рождения не точная. Расчёт идет из данных в исповедальных ведомостях, что в 1906 году было 16 лет
Образование
1912
город Уфа, Фельшерско-акушерская школа
Смерть
Неизвестно
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