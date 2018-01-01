город Новомосковск, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Новомосковск

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Города
5НОВОМОСКОВСК (САМАРЬ). Уездный (с предместьями: Животиловка и Решетников Кут).При рр. Самаре, Самарчуке и Перевале.151429158253854932Церквей православных 3. Еврейская синагога 1. Молитвенный дом 1. Училищ 3: уездное, приходское, еврейское 1-го разряда и частная женская школа 1. Городская больница 1. П Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Новомосковская волость
г. Новомосковск1582192931217134537456391001

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Новомосковская волость
1. № по учету земель: 2038, 1640.Новомосковское об-во (предм. г. Новомосковска) бывшие государственные26588132759415726

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3620Новомосковськмістоцентр району, місто обласного підпорядкування, центр міської радиміська рада Новомосковська

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