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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5НОВОМОСКОВСК (САМАРЬ). Уездный (с предместьями: Животиловка и Решетников Кут).При рр. Самаре, Самарчуке и Перевале.151429158253854932Церквей православных 3. Еврейская синагога 1. Молитвенный дом 1. Училищ 3: уездное, приходское, еврейское 1-го разряда и частная женская школа 1. Городская больница 1. П Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
г. Новомосковск1582192931217134537456391001
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 2038, 1640.Новомосковское об-во (предм. г. Новомосковска) бывшие государственные26588132759415726
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3620Новомосковськмістоцентр району, місто обласного підпорядкування, центр міської радиміська рада Новомосковська