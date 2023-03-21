(Богомаз) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богомаз) Ксения

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Место рождения

Возраст и место рождения не известны. Информация взята из метрической книги. Была крёстной матерью

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богомаз Николай

Мать: Богомаз Надежда

Возраст и место рождения не известны. Информация взята из метрической книги. Была крёстной матерью
Смерть
Неизвестно
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