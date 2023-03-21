(Богомаз) Ксения
Место рожденияВозраст и место рождения не известны. Информация взята из метрической книги. Была крёстной матерью
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богомаз Николай
Мать: Богомаз Надежда
Возраст и место рождения не известны. Информация взята из метрической книги. Была крёстной матерью
Смерть
Неизвестно