Возраст и место рождения не известны. Информация взята из метрической книги. Была крёстной матерью

Место рождения Возраст и место рождения не известны. Информация взята из метрической книги. Была крёстной матерью

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