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Шохин Ефим Самойлович

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Шохин Самуил Лазаревич

Мать: Шохина Евдокия Петровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шохина (Шохина) Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Шохина Агафья Петровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шохин Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Шохина Агафья Петровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шохин Изот Ефимович

Мать ребёнка: Шохина Агафья Петровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шохин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Шохина Агафья Петровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шохин Евдоким Ефимович

Мать ребёнка: Шохина Агафья Петровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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