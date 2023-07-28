Шохин Ефим Самойлович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Шохин Самуил Лазаревич
Мать: Шохина Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шохина (Шохина) Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Шохина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Шохина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шохин Изот Ефимович
Мать ребёнка: Шохина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Шохина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Шохина Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно