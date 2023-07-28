Шохин Самуил Лазаревич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Лазарь Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Шохина (Шохина) Матрена Самойловна
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шохин Григорий Самойлович
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Петровна
Смерть
1795