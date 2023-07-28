Шохин Самуил Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШохин Самуил Лазаревич

Шохин Самуил Лазаревич

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Лазарь Михайлович

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шохин Ефим Самойлович

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Петровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Шохина (Шохина) Матрена Самойловна

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Петровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шохин Григорий Самойлович

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Петровна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.