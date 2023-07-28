Шохина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШохина Евдокия Петровна

Шохина Евдокия Петровна

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Самуил Лазаревич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шохин Ефим Самойлович

Отец ребёнка: Шохин Самуил Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Шохина (Шохина) Матрена Самойловна

Отец ребёнка: Шохин Самуил Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шохин Григорий Самойлович

Отец ребёнка: Шохин Самуил Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1789

Мы используем куки для улучшения работы сайта.