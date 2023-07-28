Шохина Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Шохин Самуил Лазаревич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Шохина (Шохина) Матрена Самойловна
Отец ребёнка: Шохин Самуил Лазаревич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шохин Григорий Самойлович
Отец ребёнка: Шохин Самуил Лазаревич
Смерть
1789