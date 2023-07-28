Шохина Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина Агафья Петровна

Место рождения

Красивка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Красивка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Ефим Самойлович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шохина (Шохина) Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Шохин Ефим Самойлович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шохин Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Шохин Ефим Самойлович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шохин Изот Ефимович

Отец ребёнка: Шохин Ефим Самойлович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шохин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Шохин Ефим Самойлович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шохин Евдоким Ефимович

Отец ребёнка: Шохин Ефим Самойлович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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