Шохина Агафья Петровна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шохина (Шохина) Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Шохин Ефим Самойлович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Шохин Ефим Самойлович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шохин Изот Ефимович
Отец ребёнка: Шохин Ефим Самойлович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Шохин Ефим Самойлович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Шохин Ефим Самойлович
Смерть
Неизвестно