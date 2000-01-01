Гогаринов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гогаринов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Саввовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гогаринов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Саввовна
Рождение ребёнка
13.06.1836
Сын: Гогаринов Леонтей Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Саввовна
Рождение ребёнка
13.10.1838
Сын: Гогаринов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Саввовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно