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Гогаринов Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гогаринов Антон Титович

Мать: Гогаринова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гогаринов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Саввовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гогаринов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Саввовна

Рождение ребёнка
13.06.1836

Сын: Гогаринов Леонтей Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Саввовна

Рождение ребёнка
13.10.1838

Сын: Гогаринов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Наталья Саввовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Наталья Саввовна

Смерть
Неизвестно
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