Гогаринова (Крысова) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мавра Антоновна
Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гогаринов Алексей Антонович
Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гогаринов Лаврентий Антонович
Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович
Смерть
Неизвестно