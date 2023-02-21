Гогаринова (Крысова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Крысова) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гогаринов Яков Антонович

Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мавра Антоновна

Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гогаринов Иван Антонович

Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гогаринов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гогаринов Лаврентий Антонович

Отец ребёнка: Гогаринов Антон Титович

Смерть
Неизвестно
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