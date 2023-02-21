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Гогаринов Яков Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия

Рождение
1800

Отец: Гогаринов Антон Титович

Мать: Гогаринова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гогаринов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия

Рождение ребёнка
17.02.1844

Сын: Гогаринов Прокопий Яковлевич

Мать ребёнка: Гогаринова Парасковья Петровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Гогаринова Парасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Парасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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