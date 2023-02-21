Гогаринов Яков Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гогаринов Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия
Рождение ребёнка
17.02.1844
Сын: Гогаринов Прокопий Яковлевич
Мать ребёнка: Гогаринова Парасковья Петровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Гогаринова Парасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гогаринова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858