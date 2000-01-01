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Гогаринов Антон Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Гогаринов Тит Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Акилина Антоновна

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гогаринов Яков Антонович

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мавра Антоновна

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гогаринов Иван Антонович

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гогаринов Алексей Антонович

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гогаринов Лаврентий Антонович

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна

Смерть
1844
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