Гогаринов Антон Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Гогаринов Тит Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Акилина Антоновна
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мавра Антоновна
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гогаринов Алексей Антонович
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гогаринов Лаврентий Антонович
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Васильевна
Смерть
1844