Гогаринов Лаврентий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Лаврентий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Гогаринов Антон Титович

Мать: Гогаринова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Устинья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Екатерина Даниловна

Смерть
Неизвестно
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