Гогаринов Лаврентий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Устинья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно