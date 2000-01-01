Гогаринова Екатерина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Устинья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Гогаринов Лаврентий Антонович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Гогаринов Лаврентий Антонович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Гогаринов Лаврентий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно