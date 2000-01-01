Гогаринова Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Екатерина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Устинья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Гогаринов Лаврентий Антонович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Гогаринов Лаврентий Антонович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Гогаринов Лаврентий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Лаврентий Антонович

Смерть
Неизвестно
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