Гогаринова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Антонович
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Антонович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гогаринов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно