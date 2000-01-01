Гогаринова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Антонович

Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Антонович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гогаринов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Гогаринов Яков Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Яков Антонович

Смерть
Неизвестно
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