Гогаринова Парасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1844
Сын: Гогаринов Прокопий Яковлевич
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Антонович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Гогаринов Яков Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно