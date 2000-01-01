Гогаринова Наталья Саввовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гогаринов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Антонович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гогаринов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Антонович
Рождение ребёнка
13.06.1836
Сын: Гогаринов Леонтей Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Антонович
Рождение ребёнка
13.10.1838
Сын: Гогаринов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Гогаринов Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно