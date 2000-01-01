Гогаринова Наталья Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГогаринова Наталья Саввовна

Гогаринова Наталья Саввовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гогаринов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Антонович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гогаринов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Антонович

Рождение ребёнка
13.06.1836

Сын: Гогаринов Леонтей Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Антонович

Рождение ребёнка
13.10.1838

Сын: Гогаринов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гогаринов Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close