Гогаринов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

14.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Гогаринов Иван Антонович

Мать: Гогаринова Наталья Саввовна

Рождение ребёнка
25.02.1854

Сын: Гогаринов Прокопий Андреевич

Мать ребёнка: Гагаринова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Гагаринова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Вера Ивановна

Смерть
14.01.1885
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