Гогаринов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти14.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
25.02.1854
Сын: Гогаринов Прокопий Андреевич
Мать ребёнка: Гагаринова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Гагаринова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагаринова Вера Ивановна
Смерть
14.01.1885