Попкова (Самарина) Пелагея
Место рожденияГурьевское, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1754
Дата смерти28.03.1815
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Самаринъ Яковъ
Мать: не указана
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мамыкина Прасковья
Отец ребёнка: Попковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Гусева Анна
Отец ребёнка: Попковъ Егоръ
Рождение ребёнка
28.10.1784
Сын: Попковъ Яковъ
Отец ребёнка: Попковъ Егоръ
Рождение ребёнка
25.07.1785
Сын: Попковъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Попковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Латышева Щипакина Пелагея
Отец ребёнка: Попковъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попковъ Егоръ
Смерть
28.03.1815