Попкова (Самарина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Самарина) Пелагея

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Место рождения

Гурьевское, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1754

Дата смерти

28.03.1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Самаринъ Яковъ

Мать: не указана

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мамыкина Прасковья

Отец ребёнка: Попковъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Гусева Анна

Отец ребёнка: Попковъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1784

Сын: Попковъ Яковъ

Отец ребёнка: Попковъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1785

Сын: Попковъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Попковъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Латышева Щипакина Пелагея

Отец ребёнка: Попковъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попковъ Егоръ

Смерть
28.03.1815
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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