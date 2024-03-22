Гусева (Попкова) Анна
Место рождения
Дата рождения1780
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Попковъ Егоръ
Мать: Попкова Пелагея
Бракосочетание
03.02.1807
Муж: Гусевъ Андрей
Рождение ребёнка
?.10.1808
Дочь: Гусева Фекла
Отец ребёнка: Гусевъ Андрей
Рождение ребёнка
06.11.1809
Сын: Гусевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гусевъ Андрей
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гусевъ Петръ
Отец ребёнка: Гусевъ Андрей
Рождение ребёнка
29.05.1813
Сын: Гусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гусевъ Андрей
Рождение ребёнка
17.09.1814
Сын: Гусевъ Трофимъ
Отец ребёнка: Гусевъ Андрей
Рождение ребёнка
13.08.1816
Отец ребёнка: Гусевъ Андрей