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Гусева (Попкова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Попковъ Егоръ

Мать: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1807

Муж: Гусевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.10.1808

Дочь: Гусева Фекла

Отец ребёнка: Гусевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1809

Сын: Гусевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гусевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гусевъ Петръ

Отец ребёнка: Гусевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1813

Сын: Гусевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гусевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1814

Сын: Гусевъ Трофимъ

Отец ребёнка: Гусевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1816

Сын: Гусевъ Максимъ (Михаилъ)

Отец ребёнка: Гусевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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