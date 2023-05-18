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Гусевъ Андрей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Гусевъ Петръ

Мать: Гусева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1807

Жена: Гусева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.10.1808

Дочь: Гусева Фекла

Мать ребёнка: Гусева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1809

Сын: Гусевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гусева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гусевъ Петръ

Мать ребёнка: Гусева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1813

Сын: Гусевъ Иванъ

Мать ребёнка: Гусева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1814

Сын: Гусевъ Трофимъ

Мать ребёнка: Гусева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1816

Сын: Гусевъ Максимъ (Михаилъ)

Мать ребёнка: Гусева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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