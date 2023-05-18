Гусевъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Гусевъ Петръ
Мать: Гусева Анна
Бракосочетание
03.02.1807
Жена: Гусева Анна
Рождение ребёнка
?.10.1808
Дочь: Гусева Фекла
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
06.11.1809
Сын: Гусевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гусевъ Петръ
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
29.05.1813
Сын: Гусевъ Иванъ
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
17.09.1814
Сын: Гусевъ Трофимъ
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
13.08.1816
Мать ребёнка: Гусева Анна