Гусева (Муратова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Муратова) Анна

Место рождения

Симбирский уездъ деревня Тимошкино

Дата рождения

1744

Дата смерти

09.03.1787

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Муратовъ Афонасий Петровъ

Мать: Муратова Авдотья Матвеева

Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гусевъ Андрей

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Петръ

Смерть
09.03.1787
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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