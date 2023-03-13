Гусева (Муратова) Анна
Место рожденияСимбирский уездъ деревня Тимошкино
Дата рождения1744
Дата смерти09.03.1787
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Симбирский уездъ деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гусевъ Андрей
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Петръ
Смерть
09.03.1787