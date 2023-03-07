Гусевъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения06.11.1809
Дата смерти20.05.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1809
Отец: Гусевъ Андрей
Мать: Гусева Анна
Работа или профессия
1850
Служитель
Бракосочетание
09.09.1856
Рождение ребёнка
04.11.1857
Сын: Гусевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гусева, Гордеева Агрипина
Рождение ребёнка
22.07.1859
Сын: Гусевъ Николай
Мать ребёнка: Гусева, Гордеева Агрипина
Рождение ребёнка
26.01.1862
Дочь: Карташева Анна
Мать ребёнка: Гусева, Гордеева Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Татьяна
Смерть
20.05.1864