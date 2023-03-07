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Гусевъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.11.1809

Дата смерти

20.05.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1809

Отец: Гусевъ Андрей

Мать: Гусева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1850
Служитель
Бракосочетание
09.09.1856

Жена: Гусева, Гордеева Агрипина

Рождение ребёнка
04.11.1857

Сын: Гусевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гусева, Гордеева Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1859

Сын: Гусевъ Николай

Мать ребёнка: Гусева, Гордеева Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1862

Дочь: Карташева Анна

Мать ребёнка: Гусева, Гордеева Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Татьяна

Смерть
20.05.1864
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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