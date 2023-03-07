Карташева (Гусева) Анна
Место рождения
Дата рождения26.01.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1862
Отец: Гусевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Карташовъ Петръ
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
01.05.1884
Сын: Карташовъ Николай
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
1887
Сын: Карташовъ Василий
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
01.02.1890
Сын: Карташовъ Федоръ Алексеевъ
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
02.07.1893
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
18.05.1896
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
25.02.1899
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
14.03.1902
Сын: Карташовъ Иванъ
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
16.06.1906
Сын: Карташовъ Петръ
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карташовъ Алексей