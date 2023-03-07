Карташева (Гусева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Гусева) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.01.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1862

Отец: Гусевъ Михаилъ

Мать: Гусева, Гордеева Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Карташовъ Петръ

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Рождение ребёнка
01.05.1884

Сын: Карташовъ Николай

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Карташовъ Василий

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Карташовъ Федоръ Алексеевъ

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1893

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1896

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1899

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1902

Сын: Карташовъ Иванъ

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1906

Сын: Карташовъ Петръ

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташовъ Алексей

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