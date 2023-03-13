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Самаринъ Яковъ

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Место рождения

Гурьевское, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1728

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Самаринъ Иванъ

Мать: не указана

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Сын: Самаринъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ленкова Юскова Авдотья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Попкова Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1752
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
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