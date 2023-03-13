Самаринъ Яковъ
Место рожденияГурьевское, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1728
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Самаринъ Иванъ
Мать: не указана
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Сын: Самаринъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ленкова Юскова Авдотья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Попкова Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1752
Гурьевское, Нижегородскаго уезда