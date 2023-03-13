Самаринъ Андрей
Место рожденияГурьевское, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1750
Дата смерти?.03.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Самаринъ Яковъ
Мать: не указана
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
08.01.1799
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Козлова, Самарина Татьяна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Самаринъ Александръ
Мать ребёнка: Козлова, Самарина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самарина Катерина
Смерть
?.03.1834