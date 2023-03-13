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Самаринъ Андрей

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Место рождения

Гурьевское, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1750

Дата смерти

?.03.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Самаринъ Яковъ

Мать: не указана

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
08.01.1799

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Козлова, Самарина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Самаринъ Александръ

Мать ребёнка: Козлова, Самарина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова, Самарина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарина Катерина

Смерть
?.03.1834
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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