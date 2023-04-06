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Мамыкина (Попкова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1778

Дата смерти

19.03.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Попковъ Егоръ

Мать: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1800

Сын: Мамыкинъ Измаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Родионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1802

Сын: Мамыкинъ Матвей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Родионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1804

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Родионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.03.1854
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1896

Муж: Мамыкинъ Родионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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