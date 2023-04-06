Мамыкина (Попкова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти19.03.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Попковъ Егоръ
Мать: Попкова Пелагея
Рождение ребёнка
12.06.1800
Сын: Мамыкинъ Измаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Родионъ
Рождение ребёнка
10.08.1802
Сын: Мамыкинъ Матвей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Родионъ
Рождение ребёнка
07.02.1804
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Родионъ
Смерть
19.03.1854
Бракосочетание
27.01.1896
Муж: Мамыкинъ Родионъ