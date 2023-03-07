Латышева Щипакина (Попкова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1794
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Попковъ Егоръ
Мать: Попкова Пелагея
Бракосочетание
04.02.1812
Муж: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
08.01.1813
Дочь: Любимова Долматова Домна
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
07.03.1817
Сын: Щипакинъ Василій
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Суровцова Маремьяна
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
1830
Сын: Латышевъ Василий
Отец ребёнка: Латышевъ Афонасий
Рождение ребёнка
04.11.1834
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышевъ Афонасий