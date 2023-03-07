Латышева Щипакина (Попкова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева Щипакина (Попкова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Попковъ Егоръ

Мать: Попкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1812

Муж: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1813

Дочь: Любимова Долматова Домна

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1817

Сын: Щипакинъ Василій

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Суровцова Маремьяна

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Латышевъ Василий

Отец ребёнка: Латышевъ Афонасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1834

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышевъ Афонасий

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