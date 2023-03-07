Любимова Долматова (Щипакина) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Долматова (Щипакина) Домна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.01.1813

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1813

Отец: Щипакинъ Алексей

Мать: Латышева Щипакина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1838

Дочь: Любимова Настаься (Наталія)

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1839

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1843

Сын: Любимовъ Иосифъ

Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1845

Муж: Долматовъ Филиппъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Тимофей

Смерть
?.08.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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