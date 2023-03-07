Любимова Долматова (Щипакина) Домна
Место рождения
Дата рождения08.01.1813
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1813
Отец: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
16.08.1838
Дочь: Любимова Настаься (Наталія)
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
08.11.1839
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Рождение ребёнка
08.04.1843
Сын: Любимовъ Иосифъ
Отец ребёнка: Любимовъ Тимофей
Бракосочетание
22.01.1845
Муж: Долматовъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Тимофей
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: отъ холеры