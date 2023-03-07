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Любимовъ Тимофей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.05.1809

Дата смерти

24.04.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1809

Отец: Любимовъ Трофимъ

Мать: Любимова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1838

Дочь: Любимова Настаься (Наталія)

Мать ребёнка: Любимова Долматова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1839

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Любимова Долматова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1843

Сын: Любимовъ Иосифъ

Мать ребёнка: Любимова Долматова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Долматова Домна

Смерть
24.04.1844
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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