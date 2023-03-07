Любимовъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения02.05.1809
Дата смерти24.04.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1809
Отец: Любимовъ Трофимъ
Мать: Любимова Надежда
Рождение ребёнка
16.08.1838
Дочь: Любимова Настаься (Наталія)
Мать ребёнка: Любимова Долматова Домна
Рождение ребёнка
08.11.1839
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Любимова Долматова Домна
Рождение ребёнка
08.04.1843
Сын: Любимовъ Иосифъ
Мать ребёнка: Любимова Долматова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Долматова Домна
Смерть
24.04.1844