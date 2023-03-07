Суровцова (Щипакина) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Щипакинъ Алексей
Бракосочетание
04.02.1845
Муж: Суровцовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
18.11.1845
Сын: Суровцовъ Григорий
Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
22.08.1847
Дочь: Антипина Наталія
Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
18.01.1851
Сын: Суровцовъ Григорий
Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
01.10.1854
Дочь: Ковригина Пелагея
Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
22.12.1856
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
29.04.1860
Сын: Суровцовъ Афонасій
Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй