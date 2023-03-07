Суровцова (Щипакина) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Щипакина) Маремьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Щипакинъ Алексей

Мать: Латышева Щипакина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Суровцовъ Матвѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1845

Сын: Суровцовъ Григорий

Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1847

Дочь: Антипина Наталія

Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1851

Сын: Суровцовъ Григорий

Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1854

Дочь: Ковригина Пелагея

Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1856

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1860

Сын: Суровцовъ Афонасій

Отец ребёнка: Суровцовъ Матвѣй

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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