Гусев(Шаталов) Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1892
Дата смерти15.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1892
Отец: Гусев Пётр Андреевич
Бракосочетание
02.05.1911
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
09.06.1912
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Гусев(шаталов) Александр Михайлович
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
19.11.1914
Сын: Гусев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
11.06.1917
Сын: Гусев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна
Селитьба. Кр. единоверческая церковь
Рождение ребёнка
11.07.1920
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
08.11.1921
Сын: Гусев(шаталов) Павел Михайлович
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна
Смерть
15.09.1975
Похороны
Неизвестно
Кладбище Села Селитьба, Нижегородская Область, Selitbinsky, Nizhny Novgorod, Russia