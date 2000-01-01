Гусев(Шаталов) Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев(Шаталов) Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1892

Дата смерти

15.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1892

Отец: Гусев Пётр Андреевич

Мать: Гусева Наталья Трофимовна

Бракосочетание
02.05.1911

Жена: Гусева Евдокия Михайловна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
09.06.1912

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Гусев(шаталов) Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
19.11.1914

Сын: Гусев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
11.06.1917

Сын: Гусев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна

Селитьба. Кр. единоверческая церковь
Рождение ребёнка
11.07.1920

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
08.11.1921

Сын: Гусев(шаталов) Павел Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гусев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
23.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
21.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Михайловна

Смерть
15.09.1975
Похороны
Неизвестно
Кладбище Села Селитьба, Нижегородская Область, Selitbinsky, Nizhny Novgorod, Russia
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