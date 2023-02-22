Гусева (Безделова?) Наталья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Безделова?) Наталья Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Гусев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Гусев Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
21.11.1892

Сын: Гусев(шаталов) Михаил Петрович

Отец ребёнка: Гусев Пётр Андреевич

Бракосочетание
06.11.1911

Муж: Гусев Пётр Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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