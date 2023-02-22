Гусева (Безделова?) Наталья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Гусев Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
21.11.1892
Сын: Гусев(шаталов) Михаил Петрович
Отец ребёнка: Гусев Пётр Андреевич
Бракосочетание
06.11.1911
Муж: Гусев Пётр Андреевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно